«Почту России» предложили сделать аптекой

В отделениях «Почты России» могут начать продавать лекарства. С таким предложением в своем Instagram выступила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Она подготовила обращение министру здравоохранения России Веронике Скворцовой и гендиректору почтового ведомства Николаю Подгузову, в котором отметила недостаток аптечных пунктов во многих населенных пунктах региона. «Это проблема непростая, но ее надо решать. И решение ее было бы куда полезнее, чем продажа пива в отделениях "Почты России"», — заявила она.

В пресс-службе «Почты России» пообещали агентству ТАСС изучить возможность предоставления такой услуги, оговорившись, что для торговли лекарственными препаратами необходимо соответствующее решение властей.

15 января «Почта России» подтвердила, что продает пиво в своих отделениях по всей России. В управлении Федеральной почтовой связи по Мурманской области рассказали, что это позволяет повысить выручку почтовых отделений и привлечь финансирование на их модернизацию.

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