На «Почте России» отчитали посетительницу за детскую коляску

На Урале сотрудница «Почты России» отчитала женщину, которая пришла в отделение с детской коляской, сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел в городе Каменск-Уральский Свердловской области. Местная жительница Олеся рассказала, что пришла на почту отправлять посылку. Перед входом в отделение есть пандус. Однако сотрудница почты сделала ей замечание и заявила, что вход с колясками запрещен.

«Я спросила, где это написано, она ответила: "А где написано, что разрешено?"» — рассказала Олеся.

В Управлении федеральной почтовой связи по Свердловской области сообщили, что сотрудница привлечена к дисциплинарной ответственности. Чтобы исключить подобные случаи, с каждым работником отделения провели разъяснительную беседу по соблюдению норм и стандартов клиентского сервиса.

«Руководство почтамта приносит извинения за некорректное поведение работника», — отметили в управлении.

Ранее стало известно, что в отделениях «Почты России» начали продавать пиво, чтобы заработать деньги на их модернизацию.

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