Россияне обозначили предел ставок по ипотеке

Большинство россиян, планирующих в обозримом будущем приобрести жилье с привлечением ипотечных средств, откажутся от своих намерений в том случае, если средняя ставка по ипотеке поднимется выше 11 процентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством недвижимости «Бон Тон». Материалы исследования имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Отказаться на неопределенный срок от идеи приобретения жилья при росте ставки до 11 процентов и выше готовы около 64 процентов потенциальных заемщиков, выяснили риелторы. Порядка 27 процентов установили психологический предел ставки на уровне 12-13 процентов. Еще 9 процентов отложат покупку, если ипотека подорожает до 14 и более процентов годовых.

Материалы по теме Встать у порога Откуда взять стартовый взнос по ипотеке и что делать, если его нет и не будет

«На сегодняшний день на рынке ипотечного кредитования еще можно воспользоваться ипотекой под 10-10,5 процента, — отмечается в предоставленных материалах. — Эти ставки соответствуют интересам значительной части заемщиков».

Ранее в феврале президент банковской группы ВТБ Андрей Костин заявил, что ставки по ипотеке в России могут опуститься в перспективе ближайших двух лет. По мнению банкира, этого срока достаточно для уменьшения средней ставки до 8 процентов годовых. В 2018-м этот показатель составил 9,5 процента.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!