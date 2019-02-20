Обозначен срок снижения ставок по ипотеке

Ставки по ипотеке в России могут опуститься в перспективе ближайших двух лет. Об этом заявил журналистам президент банковской группы ВТБ Андрей Костин, передает РИА Новости.

По мнению банкира, такого срока будет достаточно для уменьшения средней ставки до восьми процентов годовых. В 2018-м этот показатель составил 9,5 процента.

Ранее 20 февраля президент России Владимир Путин предложил вводить ипотечные каникулы для россиян, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. О необходимости развития такого механизма он заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

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