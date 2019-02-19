Банки попросили сделать ипотеку доступней

Ряд крупных банков обратился в Минфин России с просьбой сделать льготную ипотеку доступней для семей с детьми, улучшив ее условия, сообщают «Известия».

Абсолют банк в конце прошлого года направил соответствующие письма в Минфин и Минстрой. Также инициативу поддержали ВТБ и Райфайзенбанк.

В частности, банки предложили выдавать так называемую детскую ипотеку не только на новостройки, но и на вторичное жилье, при этом снизив первоначальный взнос.

Минфин, впрочем, заявил, что не рассматривает возможность расширения действия льготной программы.

По оценкам экспертов, льготная ипотека, рассчитанная на семьи с детьми, себя не оправдала: за 2018 год выдали всего 4,5 тысячи таких кредитов. При этом расширение программы приведет к дополнительным тратам из бюджета.

Всего за 2018 год россияне оформили 1,47 миллиона ипотечных кредитов на общую сумму 3,012 триллиона рублей, что, по оценке Банка России, стало историческим рекордом.

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