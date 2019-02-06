Россияне поставили опасный рекорд по ипотеке

За 2018 год россияне оформили 1,47 миллиона ипотечных кредитов на общую сумму 3,012 триллиона рублей. Как следует из данных, обнародованных Банком России, это стало историческим рекордом.

Общий объем ипотеки составил 6,38 триллиона рублей, что также оказалось максимальным значением за всю историю наблюдений (с 2006 года). Средняя годовая ставка в 2018 году снизилась на 1,8 процента — 9,56 процента против 10,64 процента в 2017-м.

В конце прошлого года ЦБ, сопоставив опыт российских кредитных бумов, 2005-2007 и 2011-2013 годов, предупредил о риске формирования нового ипотечного пузыря. Как отметил регулятор, в ходе кредитного бума качество кредитов неизбежно снижается, банки начинают хуже оценивать риски.

Осенью о том, что бурный рост ипотеки может создавать дополнительные риски для экономики, также сообщила зампред Центробанка Ксения Юдаева. По ее словам, наиболее рискованным является сегмент с первоначальным взносом ниже 20 процентов.

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