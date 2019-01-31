Центробанк ограничил ипотеку

Банк России внимательно следит за ситуацией на рынке ипотеки и уже ввел ряд ограничительных мер. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на выступление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

«Мы приняли меры с точки зрения охлаждения потребительского необеспеченного кредитования и с точки зрения регулирования ипотечного кредитования (...), мы будем внимательно отслеживать ситуацию и, конечно, если надо (...) будем принимать соответствующие меры», — заявила Набиуллина на встрече с представителями банковского сектора.

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Глава ЦБ подчеркнула, что регулятором был принят ряд мер для поддержки ипотечных заемщиков, не рассчитавших свои возможности и оказавшихся в сложной ситуации. В частности, были введены ограничения по жилищным кредитам с низким первым взносом, отметила Набиуллина, добавив, что Банк России выступил с инициативой введения ипотечных каникул для заемщиков, потерявших доход.

В конце 2018 года Центробанк опубликовал результаты исследования, в котором сопоставляются данные по двум российским кредитным бумам — 2005-2007-х и 2011-2013 годов. В качестве одного из выводов аналитики ЦБ указывают, что банки периодически могут недооценивать кредитные риски. «Это происходит в том числе из-за зависимости решения о выдаче кредитов от позиции других банков», — отмечают авторы документа, подчеркивая, что ипотечному рынку может потребоваться вмешательство регулятора.

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