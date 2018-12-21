Центробанк озаботился ипотечным пузырем

Банк России сопоставил опыт двух российских кредитных бумов, 2005-2007-х и 2011-2013 годов, и сформулировал на этой основе предпосылки к формированию ипотечного пузыря. Соответствующая аналитическая записка размещена на сайте ЦБ.

«Наша гипотеза: по мере развития бума кредитования новые кредиты в среднем являются более рискованными, чем выданные банками на более ранних стадиях роста кредитной активности, — говорится в документе. — Мы подтверждаем гипотезу об ухудшении качества новых кредитов в портфеле банков по мере развития кредитного бума (еще как минимум за год до окончания бурного роста кредитования) по сравнению с ранее выданными кредитами».

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Авторы записки отмечают, что зачатки будущих проблем у банков в периоды ипотечного ажиотажа появляются еще до того, как бум достигает пика. «Величина шоков, способных превратить бум в кризис, не является абсолютной или постоянной», — добавляют аналитики.

В качестве одного из ключевых выводов исследования указывается, что банки могут недооценивать кредитные риски. «Это происходит в том числе из-за зависимости решения о выдаче кредитов от позиции других банков, которые в совокупности могут влиять на динамику макроэкономических переменных», — поясняется в документе. Вследствие этого отрасли может потребоваться вмешательство регулятора в виде комплекса упреждающих мер.

Записка подготовлена департаментом исследований и прогнозирования ЦБ, в пояснении к ней указано, что содержание выражает личную позицию авторов и может не совпадать с официальной позицией регулятора.

Осенью 2018-го о своей обеспокоенности ситуацией на ипотечном рынке заявила зампред Центробанка Ксения Юдаева. «Что касается ипотеки, там действительно рост достаточно большой, сейчас уже свыше 25 процентов рост в год этого рынка. С другой стороны, насыщенность ипотечного рынка, то есть его доля в ВВП не очень большая, — сказала Юдаева. — Нас беспокоит не столько в целом рост этого сектора, сколько рост его наиболее рискованного сегмента. Сейчас наиболее рискованный сегмент — сегмент с первоначальным взносом ниже 20 процентов. С точки зрения финансовой стабильности это создает риски».

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