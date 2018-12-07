Ипотечные долги россиян вырастут в разы

Задолженность по ипотечным кредитам в России к 2024 году достигнет 15 процентов ВВП. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя управляющего директора госкорпорации «Дом.РФ» Сергея Калинина.

«В 2009 году задолженность по ипотеке была 3 процента от ВВП, сейчас это 6 процентов, — сказал Калинин. — Мы ожидаем роста до 15 процентов к 2024 году. При этом в европейских странах задолженность по ипотеке от размера ВВП колеблется от 30 до 50 процентов в зависимости от страны, а в США она движется, как мне кажется, к 65-70 процентам».

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Средняя ставка по жилищным кредитам к 2024-му, по прогнозам «Дом.рф», снизится до 7,9 процента годовых.

По словам Калинина, с 2000 года жилье с помощью ипотеки приобрели восемь миллионов российских семей.

Ранее эксперты «Дом.рф» опубликовали статистику, согласно которой с января по октябрь 2018 года в России было выдано 1,17 миллиона ипотечных кредитов на 2,37 триллиона рублей. Это на 44,4 процента в количественном и на 58,2 процента в денежном выражении больше, чем за тот же период 2017 года.

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