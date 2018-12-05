Ипотечное бремя россиян облегчат

Госкорпорация «Дом.рф» совместно с Банком России разработает новые стандарты ипотечного кредитования, предусматривающие, в частности, возможность снижения платежей на период от полугода до года. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Стандартами, в том числе, предусматривается изменение условий кредитования при реструктуризации в случае возникновения финансовых трудностей у заемщика в интересах кредитора и заемщика. В их числе изменение размера платежей по кредиту на период восстановления платежеспособности заемщика на срок от 6 до 12 месяцев», — сообщил информагентству представитель «Дом.рф», уточнив, что снижение составит от 50 процентов ежемесячного платежа и более.

Финальная редакция документа будет представлена к началу 2019 года, добавили в госкорпорации, отметив, что новые стандарты будут носить рекомендательный характер для банков.

Ранее о необходимости разработки мер помощи ипотечным заемщикам, лишившимся работы или временно утратившим трудоспособность, заявил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов. «Мы предлагаем, чтобы стандарт ипотеки включал опцион для гражданина временно отказаться от выплаты по ипотечному кредиту», — сказал чиновник.

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