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Ипотечные долги россиян признали беспрецедентными

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Октябрь 2018-го стал рекордным месяцем по объемам ипотечного кредитования за всю историю рынка. Об этом свидетельствуют материалы ипотечного регулятора «Дом.рф», поступившие в понедельник, 3 декабря, в редакцию «Ленты.ру«.

С января по октябрь 2018 года в России было выдано 1,17 миллиона ипотечных кредитов на 2,37 триллиона рублей. Это на 44,4 процента в количественном и на 58,2 — в денежном выражении больше, чем за 10 месяцев 2017 года.

Объем выдачи ипотеки в октябре составил 141,3 тысячи кредитов на сумму в 299,8 миллиарда рублей. «Это рекордный месячный объем выдачи (...) за всю историю развития рынка ипотеки в России», — отмечается в материалах регулятора. Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2017-го, когда россияне получили ипотеки на 290 миллиардов рублей, подсчитали в «Дом.рф».

Средние ставки по ипотеке за десять месяцев 2018 года составили 9,55 процента, что на 1,39 процентного пункта ниже, чем по итогам аналогичного периода 2017-го.

Покупка первичной недвижимости кредитовалась в среднем под 9,16 процента, вторичной — под 9,51 процента. Как отмечают аналитики регулятора, повышение ставок основными ипотечными банками в октябре и ноябре 2018 года в статистике пока не отражается, влияние этого фактора станет заметным в январе-феврале 2019 года. «Дальнейшая динамика ипотечных ставок будет определяться длительностью периода повышенной волатильности на финансовых рынках», — прогнозируют в «Дом.рф», уточняя, что до конца 2018 года объем выдачи жилищных кредитов в России достигнет 3 триллионов рублей. Такой результат будет означать рост к 2017 году на 50 процентов.

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