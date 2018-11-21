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18-летняя девушка решила расстаться с девственностью ради ипотеки

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18-летняя жительница Сиднея выставила на интернет-аукцион свою девственность в надежде получить сумму, которая поможет ей с погашением родительской ипотеки и оплатой учебы в вузе. Об этом сообщает The Sun.

Австралийка пришла к такой мысли, прочитав в новостях о девушках, ранее успешно продавших свою невинность в интернете. «Мне просто нужна быстрая финансовая помощь», — прокомментировала она свое решение, добавив, что деньги планирует потратить на помощь родителям с жилищным кредитом, оплату своей учебы в Технологическом университете Сиднея, а также на покупку автомобиля и учебников.

Девушка добавила, что не планирует говорить родителям, откуда получила деньги. «Скажу, что нашла работу», — отметила она.

Как пишет издание, сначала автстралийка попыталась зарегистрироваться на сайте Cinderella Escorts, известном подобными сделками. Затем девушка передумала и списалась по электронной почте с 22-летней студенткой из Бразилии, ранее рассказавшей СМИ о продаже своей девственности за сумму в 740 тысяч фунтов стерлингов (более 60 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»).

Девушка получила у бразильянки консультацию и скопировала макет и часть текста с ее сайта, выбрав для себя псевдоним Сиена Пейтон. В одном из разделов сайта Сиена отмечает, что ей неважны возраст и внешность кандидата. «Я восхищаюсь почтительными и умными мужчинами. Мужчинами, которые заботятся о женщинах, делают им комплименты и знают, чего хотят», — написала Пейтон.

Австралийка отметила, что готова предоставить претенденту справку о своей девственности и, при необходимости, еще раз засвидетельствовать ее в присутствии выбранного мужчиной врача. Победитель аукциона получит право провести с ней в отеле 12 часов.

Как пишет The Sun, Сиенна Пейтон рассчитывает получить за свою невинность 100 тысяч австралийских долларов (около 4,8 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»). На момент публикации, отмечает издание, она получила два предложения — претенденты готовы были заплатить в сто и в десять раз меньше интересующей девушку суммы.

Ранее объявление о своей готовности расстаться с девственностью на сайте Cinderella Escorts разместила одна из самых успешных азербайджанских моделей Махбуба Мамедзаде. В своих анкетных данных 23-летняя девушка написана, что планирует потратить вырученные средства на покупку дома, учебу за границей и путешествия по миру вместе с матерью, а также на открытие приюта для собак в Азербайджане. «Моя мама все для меня сделала, теперь настала моя очередь. Я хочу, чтобы она мною гордилась», — заявила девушка.

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