Российские ипотечники улучшили дисциплину

Количество ипотечных кредитов в России, платежи по которым не вносились 90 дней и более, находится на исторически низком уровне. Об этом во вторник, 13 сентября, заявил руководитель аналитического центра «Дом.рф» Михаил Гольдберг, передает РИА Новости.

По словам Гольдберга, выступившего на ежегодной конференции S&P Global, доля «плохой» ипотеки в октябре 2018-го составила 1,9 процента. Еще два года назад этот показатель равнялся примерно трем процентам, в 2010-м — семи процентам, отметил аналитик. Таким образом, за последние восемь лет доля просроченных жилищных кредитов сократилась более чем втрое.

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«Накопления каких-то рисков, особенно в секторе ипотечного портфеля, с нашей точки зрения, не происходит. Первый ключевой индикатор — это кредиты с задержкой платежей на 90 дней и более. Он сейчас находится на исторически низком уровне», — подчеркнул Гольдберг.

Ранее в ноябре аналитики заявили, что половину всех просроченных платежей по ипотеке в России можно считать безнадежной задолженностью. Наибольшее число ипотечных должников зарегистрировано в Москве, Карачаево-Черкесии, Чечне, на Алтае и в Бурятии.

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