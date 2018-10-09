Россияне задолжали миллиарды рублей по ипотеке

Объем просроченных ипотечных кредитов в России достиг к началу сентября 63,7 миллиарда рублей, это на 8,25 процента больше, чем годом ранее. Об этом пишут «Известия«.

Объем выданных займов за год к 1 сентября 2017-го вырос на 65 процентов, их количество — на 51 процент. Средняя сумма займа увеличилась к началу 2018 года на 8 процентов. Рекордным месяцем по выдаче ипотеки стал август, в течение которого было оформлено 126,6 тысячи жилищных кредитов.

Как рассказал изданию главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, ипотека остается одним из самых благополучных сегментов рынка кредитования в России. Просрочка по потребительским кредитам достигает 9,25 процента от выдачи, по жилищным — 1,2 процента, отметил он, уточнив, что общий объем ипотечных долгов в России составляет 6,5-7 процента ВВП.

Покатович добавил, что ипотечные программы в России ориентированы на платежеспособных клиентов, поэтому массовые неплатежи маловероятны.

Ранее Центробанк России повысил коэффициент риска по ипотеке с первым взносом менее 20 процентов от суммы сделки — с 1 сентября показатель составляет 200 процентов от суммы займа. Высокий коэффициент риска делает выдачу кредитов менее выгодной для банка.

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