Ипотечной ставке предрекли рост до критического уровня

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Ставки по кредитам на приобретение жилья в России могут увеличиться до «заградительного» уровня в 12-13 процентов годовых, если ключевая ставка Центробанка будет повышена до 10-11 процентов. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).

По мнению аналитиков, увеличение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта, осуществленное 14 сентября текущего года, само по себе не создает дополнительных проблем для рынка недвижимости. «Проблемы начнутся, если ЦБ будет повышать ставку и дальше, что неизбежно приведет к значительному удорожанию ипотеки и, соответственно, сокращению платежеспособного спроса на жилье», — подчеркивается в опубликованном обзоре.

В ИРН отмечают, что настораживающей является реакция ипотечного регулятора «Дом.рф» на действия Центробанка. «Вряд ли государственная организация стала бы поднимать ставку по ипотеке на покупку вторичного жилья сразу на один процент, если бы была уверена, что ключевая ставка не будет расти», — указывают эксперты. Об удорожании ипотеки от «Дом.рф» стало известно 27 сентября.

Аналитики вспоминают конец 2014 года, когда в аналогичных условиях борьбы с волатильностью на финансовых рынках Центробанк поднял ключевую ставку с 10,5 процента до 17 процентов, после чего последовал резкий рост ипотечных ставок и обвал спроса, а затем и цен на рынке недвижимости.

«Роста ключевой ставки до 10-11 процентов уже будет достаточно для того, чтобы ипотечные ставки достигли психологически заградительных 12-13 процентов годовых. Да, еще несколько лет назад такой уровень ставок считался вполне приемлемым, но в последние годы покупатели привыкли к более дешевой ипотеке», — подчеркивают в ИРН.

Эксперты аналитического центра уверены: если ипотека подорожает, застройщикам придется снижать цены, чтобы сохранить покупательский спрос на текущем уровне.

Согласно информации, опубликованной на сайте Центробанка 28 сентября текущего года, процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях, выданным в августе, снизилась до 9,42 процента годовых — с 9,57 процента в июле. Всего за месяц банки выдали 126,2 тысячи ипотечных кредитов — на 3,7 процента больше, чем в июле.

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