Ставки по государственной ипотеке выросли

Государственная ипотечная компания «Дом.рф» повысила ставки по ипотеке, сообщает РИА Новости.

В частности, ставки по ипотеке «Дом.рф» на готовое жилье теперь составляют 10-10,25 процента годовых вместо 9-9,25 процента. Ставки по кредитам на новостройки в зависимости от размера первоначального взноса находятся на уровне 9,25-9,5 процента, на объекты обанкротившейся компании Urban Group — 9,75-11 процентов.

В пресс-службе «Дом.рф» агентству сообщили, что увеличение ставок носит временный характер и обусловлено повышением стоимости фондирования из-за роста волатильности на финансовых рынках. «Изменение внешних условий усилило инфляционные риски. На этом фоне Банк России впервые с 2014 года был вынужден повысить ключевую ставку в сентябре 2018 года, это отражается на общем уровне ставок в экономике», — отметил собеседник агентства.

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По его словам, ставки по ипотеке вновь начнут снижаться после окончания периода нестабильности на финансовых рынках и уменьшатся до уровня 8 процентов и ниже к 2024 году.

Неделей ранее эксперт одного из крупных российских банков предрекла увеличение стоимости жилищных кредитов в конце 2018-го — начале 2019 года. По ее мнению, если антироссийские санкции будут расширяться, то рост ставок продолжится, если же внешнеполитическая ситуация устаканится, то коррекция ставок по ипотеке может быть минимальной.

Согласно ранее опубликованным данным «Дом.рф», в период с января по август 2018-го россияне оформили порядка 910-920 тысяч жилищных кредитов на 1,8 триллиона рублей.

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