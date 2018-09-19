Россияне за восемь месяцев взяли почти миллион ипотечных кредитов

В период с января по август 2018-го россияне оформили порядка 910-920 тысяч жилищных кредитов на 1,8 триллиона рублей, свидетельствуют материалы ипотечного регулятора «Дом.рф», поступившие в редакцию «Ленты.ру» в среду, 19 сентября.

По итогам августа 2018-го объем выдачи ипотеки в стране составил 260-270 миллиардов рублей, увеличившись в полтора раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2017-го, подсчитали аналитики. Средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки к осени достигла 9,09 процента, на приобретение готового жилья на вторичном рынке — 9,75 процента.

Материалы по теме Ставки сделаны Россия рискует остаться без дешевой ипотеки. Чем это грозит?

«Дальнейшая динамика ставок по ипотеке будет определяться макроэкономическими условиями и траекторией движения ключевой ставки Банка России, — отмечают в "Дом.рф". — Снижение неопределенности, связанной с санкционными рисками, стабилизирует ситуацию на рынке ценных бумаг и валютном рынке, ослабив давление на рост цен в экономике. Цель снижения ставок по ипотеке ниже 8 процентов к 2024 году сохраняет актуальность».

Всего, по прогнозу регулятора, в России за 2018 год может быть выдано ипотеки на три триллиона рублей.

Ранее в сентябре стало известно, что на осенней сессии Госдумы планируется рассмотреть законопроект о накопительной ипотеке. Ее запуск, по мнению председателя комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолия Аксакова, позволит снизить ставки по жилищным кредитам до пяти-шести процентов годовых.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!