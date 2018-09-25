Центробанк забил тревогу из-за бума рискованной ипотеки

Зампред Банка России Ксения Юдаева выказала сильную обеспокоенность ростом выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом. Об этом сообщают РИА Новости.

«Что касается ипотеки, там действительно рост достаточно большой, сейчас уже свыше 25 процентов рост в год этого рынка. С другой стороны, насыщенность ипотечного рынка, то есть его доля в ВВП не очень большая, — сказала Юдаева. — Нас беспокоит не столько в целом рост этого сектора, сколько рост его наиболее рискованного сегмента. Сейчас наиболее рискованный сегмент — сегмент с первоначальным взносом ниже 20 процентов. С точки зрения финансовой стабильности это создает риски».

Ранее, в июле 2018-го, тревожное отношение к росту опасных ипотечных кредитов выразил заместитель председателя Центробанка России Василий Поздышев. Рост ипотечной активности россиян и тенденция к использованию заемных средств для стартового взноса формируют в совокупности «потенциал для накопления существенных рисков», отмечал он.

«Для нас важно (...) сделать более сбалансированным рост необеспеченного потребительского кредитования. Мы видим, что значительно увеличилось количество схем, когда рост необеспеченного потребительского кредитования связан, например, с ростом высокорисковой ипотеки, когда первоначальный взнос является потребительским кредитом», — подчеркнул Поздышев.

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