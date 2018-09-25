В России изменят правила выдачи льготной ипотеки

Программу льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми продлят минимум до 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского вице-премьера Татьяны Голиковой.

Такая мера заложена в национальный проект «Демография», в который включена в том числе программа субсидированной ипотеки многодетным россиянам. Кроме того, в шестилетней перспективе планируется увеличить число банков, выдающих льготную ипотеку многодетным семьям.

В 2018 году по программе льготной ипотеки было выдано жилищных кредитов на два миллиарда рублей, приводит слова Голиковой агентство. Необходимости в дополнительном бюджетном финансировании нет, добавила вице-премьер, уточнив, что в 2018 году в бюджете на программу заложено 5,9 миллиарда рублей, в 2019-м — 9,2 миллиарда, в 2020-м — 11,5 миллиарда рублей.

Программа льготного ипотечного кредитования для семей, в которых рождается второй и третий ребенок, заработала в России в начале 2018 года. В ее рамках ставка по кредиту субсидируется государством до шести процентов годовых.

В момент запуска условия программы не учитывали семьи, где уже есть трое детей и рождается четвертый и последующие дети. На этот факт в ходе прямой линии обратил внимание президента Владимира Путина отец многодетной семьи из Иваново Дмитрий Верховский. В день эфира ставка по оформленному на Верховского жилищному кредиту была снижена с 13 до 9,5 процента.

В августе 2018-го российское правительство утвердило выдачу льготной ипотеки семьям с четырьмя и более детьми.

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