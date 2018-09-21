Рост ипотечных ставок связали с санкциями

Ставки по ипотечным кредитам, вероятнее всего, будут увеличиваться до конца 2018-го и в начале 2019 года из-за расширения антироссийских санкций. Такое мнение высказала порталу недвижимости BN.ru управляющая петербургским филиалом «Абсолют Банка» Мария Баталова.

По словам эксперта, некоторые банки уже скорректировали условия выдачи ипотеки, другие находятся в процессе их пересмотра.

«Дальнейшие события во многом будут зависеть от внешних факторов — реализации монетарной политики, развития геополитической ситуации, — заявила Баталова. — Если санкции будут расширяться, то рост ставок продолжится, если вопрос удастся урегулировать или санкции не будут затрагивать крупнейших участников финансового рынка, в том числе значимые отрасли, то коррекция может быть минимальной».

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Согласно ранее опубликованным данным «Дом.рф», в период с января по август 2018-го россияне оформили порядка 910-920 тысяч жилищных кредитов на 1,8 триллиона рублей. По мнению ипотечного регулятора, в оставшиеся месяцы 2018 года динамика ставок по ипотеке будет определяться макроэкономическими условиями и траекторией движения ключевой ставки Банка России.

Центробанк по итогам июля текущего года зафиксировал рост ипотечной ставки — впервые с января — до 9,57 процента годовых. В июне ставка достигла минимума и составила 9,48 процента, в мае она равнялась 9,56 процента, в апреле — 9,57, в марте — 9,64, в феврале — 9,75, в январе — 9,85 процента.

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