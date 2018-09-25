России предрекли ипотечный провал

Количество выдаваемых в России ипотечных кредитов в 2019 году может значительно сократиться. Об этом говорится в сообщении компании «Одобри.онлайн», поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 25 сентября.

Предотвратить провал на рынке жилищного кредитования способны власти, полагают эксперты, — за счет запуска программы субсидирования ставок, аналогичной той, что действовала в 2015-2016 годах. «Думаем, что с началом 2019 года может уменьшиться количество выданных ипотечных кредитов. Однако здесь может вмешаться государство, которое совсем недавно очень эффективно поддержало рынок недвижимости субсидированием ставок по ипотеке», — отмечается в сообщении.

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Ипотека в настоящее время не имеет ресурса для самостоятельного удешевления, подчеркивают в «Одобри.онлайн».

Согласно данным «Дом.рф», опубликованным 19 сентября, в период с января по август 2018-го россияне оформили порядка 910-920 тысяч жилищных кредитов на 1,8 триллиона рублей. Средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки к осени достигла 9,09 процента, на приобретение готового жилья на вторичном рынке — 9,75 процента.

Аналитики рейтингового агентства Moody’s в середине сентября предупредили о предстоящем увеличении «порога входа» в ипотеку: оформить заем, имея небольшую сумму собственных средств, станет сложнее из-за намерения Центробанка ужесточить требования к капиталу банков, выдающих кредиты с низким первоначальным взносом.

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