На рынке жилья заметили признаки грядущего повышения цен

Снижение покупательской активности в сочетании с вводом новых правил работы для застройщиков может уже в 2019-м привести к новым кризисным явлениям. Об этом свидетельствуют материалы компании «Инком-Недвижимость» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Заинтересованность потенциальных покупателей к приобретению жилья в новостройках снижается. С начала 2018 года звонков и обращений, по данным аналитиков компании, стало меньше на 20 процентов. Негативная динамика, исходя из сложившейся конъюнктуры, сохранится и в дальнейшем.

«Изменения правил жилищного строительства, волатильность валют и ожидаемое повышение ипотечных ставок (...) препятствуют накоплению потенциального, в том числе отложенного, спроса, и в будущем с большой долей вероятности можно говорить об ослаблении активности покупателей. Кроме того, нововведения в 214-ФЗ усложнят работу застройщиков, и часть из них будет вынуждена уйти с рынка», — отмечает Дмитрий Таганов, руководитель аналитического центра «Инком-Недвижимость».

Материалы по теме Главное — успеть В Москве исчезают квартиры-студии. Это навсегда?

По прогнозу Таганова, эти факторы в совокупности способны создать предпосылки к возникновению новых кризисных явлений уже во второй половине 2019 года.

«Многолетние аналитические исследования рынка недвижимости фиксируют традиционный бурный рост количества сделок в преддверии каждого серьезного спада», — подчеркивает эксперт, уточняя, что на рынке новостроек сейчас сформировались риски постепенной монополизации и возникновения дефицита в пятилетней перспективе. «Неизбежным следствием этих явлений станет рост цен не менее чем на 15-20 процентов», — прогнозирует Таганов.

Ранее в сентябре 2018-го заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин выступил с рекомендацией не откладывать покупку жилья в ожидании снижения ставок по ипотеке. «Если вы решили купить квартиру, надо идти и покупать ее сейчас. Если что, потом рефинансируете», — сказал Стасишин.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!