В Москве выявлен исчезающий вид жилья

За год объем предложения студий в московских новостройках сократился на 57 процентов. Малогабаритные квартиры стали самым быстро исчезающим с рынка типом массового жилья, говорится в материалах компании «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 20 сентября.

Всего на продажу в столице к сентябрю 2018-го было выставлено около 450 студий, в то время как осенью 2017-го их было больше тысячи, подсчитали аналитики.

Материалы по теме Меньше некуда Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?

Предложение студий в указанный период сокращалось быстрее, чем квартир комфорткласса другого формата. Так, количество однокомнатных объектов в продаже снизилось на 46 процентов, двухкомнатных — на 35 процентов, а трехкомнатных — на 10 процентов.

«Секрет успеха студий очевиден: в условиях кризиса это самый доступный по стоимости продукт на рынке новостроек. При этом данный формат жилья представлен в 47 жилых комплексах Москвы, то есть конкуренция застройщиков за покупателя студий очень высокая, а это значит, что клиенту есть из чего выбирать», — отметили в «Метриуме».

Год назад дефицит микроквартир был выявлен на московском рынке аренды жилья. По подсчетам аналитиков, в октябре 2017-го объем предложения подобных объектов составил менее процента. Основной объем съемных мини-квартир (площадью менее 25 квадратных метров) расположен в районах за пределами Третьего транспортного кольца на севере, северо-востоке и востоке Москвы, а также в Новой Москве.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!