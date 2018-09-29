Рынку ипотеки пообещали беспрецедентный рост

Рынок ипотеки в России в течение двух лет вырастет примерно на треть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании ДОМ.РФ Александра Плутника.

Повышение ставок по жилищным кредитам, которое отмечается в ряде банков осенью 2018 года, Плутник назвал временной тенденцией, связанной со ставкой фондирования. «Это нормальный рыночный процесс, его не надо бояться», — сказал гендиректор ДОМ.РФ, добавив, что «со ставками все будет хорошо».

Также Плутник отметил, что ставки, несмотря на временное повышение, находятся на исторически низком уровне, что делает рыночную ситуацию удобной для покупки жилья. «В течение двух лет рынок вырастет существенно, еще порядка 30 процентов добавится», — уточнил он.

Ранее компания ДОМ.РФ повысила ставки по ипотеке. Ставка на готовое жилье выросла до 10-10,25 процента годовых, на новостройки — до 9,25-9,5 процента, на объекты обанкротившейся компании Urban Group — до 9,75-11 процентов годовых.

Рынок ипотеки в России активно растет. С января по август 2018-го россияне оформили не менее 910 тысяч жилищных кредитов на 1,8 триллиона рублей. Это максимальный за всю историю рынка показатель.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!