Российскую ипотеку признали высокорисковой

Банк России принял решение повысить коэффициент риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом. Соответствующий документ размещен на сайте ЦБ.

Под новую норму попадают жилищные займы со взносом менее 20 процентов от стоимости приобретаемой квартиры.

«В результате применения надбавок данный вид кредитов в целях расчета достаточности капитала кредитных организаций будет взвешиваться с коэффициентом 200 процентов (до указанных изменений применялся коэффициент 150 процентов), — поясняется в материалах регулятора. — Принимаемые меры направлены на обеспечение устойчивого развития ипотечного сегмента».

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Как уточняют в ЦБ, по жилищным займам с первым взносом в размере менее десяти процентов от суммы кредита продолжает действовать прежний коэффициент (300 процентов).

Решение Банка России вступает в силу с 1 января 2019 года и будет применяться к ипотечным кредитам, выдаваемым начиная с этой даты.

В конце сентября озабоченность ростом выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом высказала зампред Банка России Ксения Юдаева. «Нас беспокоит не столько в целом рост этого сектора, сколько рост его наиболее рискованного сегмента. Сейчас наиболее рискованный сегмент — сегмент с первоначальным взносом ниже 20 процентов, — заявила она. — С точки зрения финансовой стабильности это создает риски».

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