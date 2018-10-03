В России запустят новую дешевую ипотеку

Минстрой России прорабатывает возможность запустить льготную ипотеку со ставкой, субсидируемой из бюджета, в качестве одного из механизмов расселения аварийного жилого фонда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу министерства Владимира Якушева.

«Новая программа расселения аварийного жилья заработает с 1 января 2019 года. Также обсуждение шло, что ряд нормативных механизмов, которые наработаны сегодня по переселению в субъектах, после доработки может в принципе быть осуществлен на всей территории России. Согласно поручению главы государства, мы должны подготовить такие поправки на весеннюю сессию», — заявил Якушев после совещания президента России Владимира Путина с правительством.

В числе региональных механизмов, которые с высокой вероятностью могут быть внедрены по всей России, глава Минстроя назвал льготную ипотеку. «Это так называемая социальная ипотека, когда оценивается жилье людей, которые переселяются из аварийного фонда, и эти деньги идут как первоначальный взнос по ипотеке на льготных условиях с процентной ставкой от 5 до 7 процентов годовых», — сказал министр.

Проект по расселению российского аварийного жилого фонда входит в национальный проект «Жилье и доступная среда». В его рамках за шесть лет планируется расселить более 10 миллионов квадратных метров аварийного жилья.

С 2018 года в России действует программа льготного ипотечного кредитования для многодетных семей. Первая редакция закона предусматривала субсидирование ставки до 6 процентов для семей, где рождается второй или третий ребенок. Со временем семьям с четырьмя и более детьми удалось обратить внимание на тот факт, что на них условия льготной ипотеки не распространяются. Нестыковку в законе поправили в августе 2018-го.

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