Сбербанк снизит ставку по ипотеке

Сбербанк планирует в течение года существенно снизить среднюю ставку по жилищным кредитам, заявил глава банка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся в понедельник, 8 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

Средний показатель уменьшится, в частности, за счет рефинансирования старых, выданных по высоким ставкам займов в ипотечном портфеле Сбербанка, уточнил Греф. «Каждый год примерно 15-20 процентов старого портфеля рефинансируются по новым ставкам, поэтому, думаю, что в конце концов в течение года, наверное, мы существенно снизим среднюю ставку по ипотеке за счет снижения таких пиковых ставок», — цитирует агентство руководителя банка.

Греф отметил, что средняя ставка по ипотечным кредитам Сбербанка в настоящий момент составляет чуть более девяти процентов годовых.

Ранее, после увеличения ключевой ставки Центробанка 14 сентября, ряд экспертов рынка жилья спрогнозировали скорое удорожание ипотеки. По мнению аналитиков центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН), ставки по кредитам на приобретение квартир в России могут увеличиться до «заградительного» уровня в 12-13 процентов годовых, если ключевая ставка будет повышена до 10-11 процентов (сейчас она составляет 7,5 процента). В таком случае застройщикам придется снижать цены на жилье, чтобы сохранить покупательский спрос на адекватном уровне, подчеркнули в ИРН.

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