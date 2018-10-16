Назван необходимый для спокойного обслуживания ипотеки доход

В период с марта по сентябрь 2018-го показатель доступности ипотеки в России немного ухудшился, вернувшись на уровень середины 2017 года. Об этом говорится в исследовании «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ), предоставленном редакции «Ленты.ру» во вторник, 16 октября.
По подсчетам аналитиков, рекомендованный размер семейного дохода заемщика, «комфортного» для обслуживания среднего ипотечного кредита, с марта вырос почти на девять процентов, до 70,3 тысячи рублей. В НБКИ исходят из того, что относительно адекватным для заемщика является соотношение ежемесячных ипотечных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.
Наибольший размер «комфортного» ежемесячного дохода для ипотечника традиционно фиксируется в Москве: к октябрю 2018-го этот показатель достиг 136 тысяч рублей. В Московской области для того, чтобы обслуживать ипотеку в спокойном режиме, семья должна зарабатывать более 101 тысячи в месяц. В Ямало-Ненецком округе этот показатель равен 87 тысячам рублей, в Санкт-Петербурге — около 81 тысячи рублей, в Ленинградской области — 76 тысячам рублей.
Меньше других могут зарабатывать ипотечники в Кировской области (чуть более 45 тысяч рублей/месяц на семью), в Вологодской им потребуется доход на уровне почти 46 тысяч, в Челябинске — менее 47 тысяч.
«В последние полгода доступность ипотеки несколько снизилась, — отмечается в исследовании НБКИ. — По нашему мнению, одной из причин роста рекомендованного дохода для обслуживания ипотеки, помимо прочего, является рост среднего размера ипотечного кредита. Таким образом, с одной стороны, доступ граждан к кредитным ресурсам банков несколько упростился. Вместе с тем, из-за этого выросло тело кредитов и объемы ежемесячных платежей по ним».
Ранее, 11 октября, генеральный директор ипотечного регулятора «Дом.рф» Александр Плутник выступил с предложением разработать альтернативный механизм улучшений жилищных условий для граждан, не имеющих возможности взять ипотеку. В частности, он упомянул систему некоммерческого найма, отметив, что ее запуск потребует большого бюджетного ресурса.