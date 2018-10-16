Дом
 
Последние новости
Доллару предсказали скорый крах
Пьяная актриса из «Американского пирога» устроила дебош в самолете
Внучка ради мечты бабушки притворилась ее женихом
Названы лучшие фильмы о порно
Кокорин и Мамаев повеселели
Шум на стройках стал меньше раздражать москвичей 
В Азии впервые легализуют гей-браки
РПЦ разъяснила ситуацию с благодатным огнем и святынями после схизмы
Названы самые популярные виды фриланса в России
Бывший владелец «Спорт-Экспресса» найден мертвым
Новости партнеров

Назван необходимый для спокойного обслуживания ипотеки доход

Перейти в «Мою Ленту»

В период с марта по сентябрь 2018-го показатель доступности ипотеки в России немного ухудшился, вернувшись на уровень середины 2017 года. Об этом говорится в исследовании «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ), предоставленном редакции «Ленты.ру» во вторник, 16 октября.

По подсчетам аналитиков, рекомендованный размер семейного дохода заемщика, «комфортного» для обслуживания среднего ипотечного кредита, с марта вырос почти на девять процентов, до 70,3 тысячи рублей. В НБКИ исходят из того, что относительно адекватным для заемщика является соотношение ежемесячных ипотечных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.

Наибольший размер «комфортного» ежемесячного дохода для ипотечника традиционно фиксируется в Москве: к октябрю 2018-го этот показатель достиг 136 тысяч рублей. В Московской области для того, чтобы обслуживать ипотеку в спокойном режиме, семья должна зарабатывать более 101 тысячи в месяц. В Ямало-Ненецком округе этот показатель равен 87 тысячам рублей, в Санкт-Петербурге — около 81 тысячи рублей, в Ленинградской области — 76 тысячам рублей.

Меньше других могут зарабатывать ипотечники в Кировской области (чуть более 45 тысяч рублей/месяц на семью), в Вологодской им потребуется доход на уровне почти 46 тысяч, в Челябинске — менее 47 тысяч.

«В последние полгода доступность ипотеки несколько снизилась, — отмечается в исследовании НБКИ. — По нашему мнению, одной из причин роста рекомендованного дохода для обслуживания ипотеки, помимо прочего, является рост среднего размера ипотечного кредита. Таким образом, с одной стороны, доступ граждан к кредитным ресурсам банков несколько упростился. Вместе с тем, из-за этого выросло тело кредитов и объемы ежемесячных платежей по ним».

Ранее, 11 октября, генеральный директор ипотечного регулятора «Дом.рф» Александр Плутник выступил с предложением разработать альтернативный механизм улучшений жилищных условий для граждан, не имеющих возможности взять ипотеку. В частности, он упомянул систему некоммерческого найма, отметив, что ее запуск потребует большого бюджетного ресурса.

***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru
Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россияне задолжали миллиарды рублей по ипотеке
Сбербанк снизит ставку по ипотеке
В России запустят новую дешевую ипотеку
Российскую ипотеку признали высокорисковой
Другие материалы рубрики
Дом00:02Сегодня

Места знать надо

Жилье в Москве можно снять за смешные деньги. Где искать такие квартиры?
00:30Сегодня

Россиянин нашел легкий способ заработать на чужом жилье

20:4215 октября

Раскрыта стоимость самой дешевой съемной квартиры в Москве

23:4514 октября

Ставший бомжом Шура рассказал о попытке взлома квартиры

ДомПартнерский материал

Первый среди лучших

Башня II в самом продаваемом премиальном проекте Neva Towers возведена под крышу
01:2913 октября

Роскошную квартиру Шнура и Матильды выставили на продажу

09:45Сегодня

Рассчитана доступность квартир в Москве для приезжих

18:3214 октября

Каждая пятая новая квартира в Москве оказалась не квартирой

Дом16:3111 октября

Больше чем отель

«Трофейные» гостиницы обогащают культуру и историю городов, в которых находятся
17:4212 октября

У «Дома-2» забрали недвижимость

10:3215 октября

Каждый второй россиянин спрогнозировал рост стоимости жилья

21:1912 октября

Забота семьи стоила россиянину квартиры

Россия
РПЦ прекращает отношения с Константинополем
Православных россиян лишили святых мест. Все из-за автокефалии Украины
В России заговорили об изменениях в Конституции
Кому важно переписать главный документ страны. И что поменяется в жизни россиян
«Нереально всем уделить внимание»
Российских раковых больных решили поделить на богатых и бедных. Что происходит?
«Не мог бы ты держать меня за волосы и прижать к стене?»
Секс, каким мы его знаем, исчезнет. Может, это и к лучшему
Гиблое место
Он увидел умирающую природу и доказал, что смерть может быть красивой
Санитары закидали пациента тапками и запинали ногами на видео
РПЦ разъяснила ситуацию с благодатным огнем и святынями после схизмы
Все материалы
Мир
Кровавый вождь
Он мог убить Ким Ир Сена и втянуть СССР в Третью мировую
В Азии впервые легализуют гей-браки
США отбились от хакеров
Убийство журналиста отвадило крупные компании от поездок в Саудовскую Аравию
В Саудовской Аравии разбился военный самолет
Индийский министр подал в суд в ответ на обвинения в домогательствах
Ассанжа заставили заботиться о коте
Все материалы
Бывший СССР
Тайные националисты
Украинцы умирали в советских тюрьмах. Они мечтали о свободе и своей державе
Порошенко обвинил Россию в авиаударах по Украине
Петр Порошенко и ФиларетИгры патриархов
РПЦ лишили прав на Украину. Раскол неминуем?
«Их надо выкорчевать!»
В Армении нашли, от кого избавиться. У Пашиняна на это месяц
Депутат Рады пригрозил расправой британскому журналисту
Азербайджан запретил въезд Журовой и Улицкой
Порошенко захотел передать исторический храм в Киеве Константинополю
Все материалы
Экономика
Задолжали
Сколько нужно денег, чтоб прожить в России без кредитов?
Из грязи в князи
Как экосистему бухты Воевода на острове Русский сделали эффективной
Ледяная дерзость
Эта страна запугивала НАТО Советским Союзом, а теперь не платит долги
Названы самые быстро дорожающие продукты
Доллару предсказали скорый крах
Stockmann решил окончательно покинуть Россию
Правительство ужесточит контроль за материнским капиталом
Все материалы
Силовые структуры
Павел Мамаев«Их просто зачморят в СИЗО»
Лучший карманник СССР — о перспективах Кокорина и Мамаева в «Бутырке»
Двое мужчин убивали пенсионеров из-за «гробовых» денег в Тульской области
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Бывшего хозяина «Черкизона» обвинили в похищении певца Авраама Руссо
После пыток сокамерника татуированными заключенными завели дело
Футболист Павел Мамаев в зале суда«Для вас это шоу, а для меня трагедия»
Мамаева и Кокорина отправили в «Бутырку». Они просят прощения и готовы платить
Казанского бизнесмена попытались убить бомбой в посылке
Все материалы
Наука и техника
Греческий салат
Геи, колоссы и грязная медуза: обзор Assassin’s Creed Odyssey
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
Катастрофа ракеты «Союз»
На борту были космонавты. Таких аварий не случалось 40 лет
Назван способ затормозить старение мозга
Древний корабль с телом викинга нашли посреди поля
Предсказано исчезновение пива из-за изменения климата
Место аварии «Союза» залило ракетным топливом
Все материалы
Спорт
Хабиб Нурмагомедов«Все в горах жили. Почти не болели»
Здесь тренировался сам Хабиб. Тут знают, почему дагестанцы дерутся лучше всех
Кокорин и Мамаев повеселели
Отец Нурмагомедова прокомментировал слухи о попытке сына сменить гражданство
Болта позвали в европейский футбол
Федор ЕмельяненкоКровавое воскресенье
Емельяненко разбил американца. Последний император все еще на троне
Мать Кокорина объяснила улыбку сына при задержании
В семье Нурмагомедова рассказали о следующем сопернике бойца
Все материалы
Культура
«Хотелось исследовать, каково быть вуайеристом»
Хиппи, соул и кровь в отеле «Эль Рояль»: кто снял самый бойкий триллер сезона
«Роман Полански никогда не остановится»
Венсан Перес о работе с одним из самых скандальных режиссеров планеты
«Он поставил себе цель стать сверхчеловеком»
Их жизнь сломал XX век, но они не сдавались: главная книга осени
Стинг отказался выступать в России для VIP-гостей
Названы лучшие фильмы о порно
Жена Стоянова опровергла сообщение о госпитализации актера
Замужество за Томом Крузом спасло Николь Кидман от голливудских насильников
Все материалы
Интернет и СМИ
Порвали два баяна
Россияне пьют водку и матерятся на камеру. Иностранцы готовы за это платить
Обнаружен новый ворующий пароли банковский вирус
Найдены доказательства убийства пропавшего саудовского журналиста
Голубой экран
Геи пришли на телевидение ради высшей цели, но погрязли в скандальных шоу
«Они даже не пытались остановить секс»
Геи, лесбиянки, мужские слезы и беспорядочные связи в одном из главных шоу мира
Сбежавшие с «Холостяка» лесбиянки стали парой
Обещавший уничтожить человечество робот позволил украинскому журналисту поцелуй
Все материалы
Ценности
Резиновые люди
Модники, романтики, хипстеры. Кто делает шины в Италии и России
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Ел как мужик
Водка на завтрак и редька в обед. Чем питался Петр I, пока строил империю
Предсказана внешность будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри
Неродившийся ребенок Меган Маркл получил первый подарок
Фанаты ополчились на полную модель из-за похудения
Бомжи из Минска обманом попытались проникнуть на Неделю моды в Москве
Все материалы
Путешествия
Париж Персидского залива
Полиция на суперкарах, золотые унитазы и длинные шпили: на что способны арабы
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Грозный шик
Скамейки, гонки и арабский принц. Как столица Чечни отметила юбилей
Палестинец напился вина в самолете и снял штаны
Пьяная актриса из «Американского пирога» устроила дебош в самолете
Пассажирский самолет врезался в кирпичную стену и полетел дальше
В самолет с Меган Маркл ударила молния
Все материалы
Из жизни
«Большинство здесь — приезжие или дети мигрантов»
История россиянки о жизни в Америке
«Я консервировал лучшего друга»
Он четверть века резал людей на потеху толпе. Теперь разрежут его
Долгий путь к себе
История превращения милой девочки в бородатого бармена
В Сирии появились съедобные С-300
Двухметровая акула прыгнула в лодку с детьми из реки с крокодилами
Новорожденный вывел мать из комы
Священник погнался за деньгами прихожан и утонул
Все материалы
Интеллигентный лесник
Василий Костин проехал на новом Subaru Forester от Тбилиси до Батуми
Автомобильные матрешки
Дома на колесах с гаражом для легковушек
Видео: тест Lada Vesta Sport
У нее всего 145 сил — оправданна ли приставка «Sport» и ценник почти в миллион рублей?
Купе с удобствами спального вагона
Двухдверные автомобили длиной пять и более метров
Иранцы построили точную копию Lamborghini Murcielago
McLaren сделает серийным виртуальный гиперкар Ultimate Vision Gran Turismo
Названы цены на «внедорожную» Lada XRay
Все материалы
Дом
Места знать надо
Жилье в Москве можно снять за смешные деньги. Где искать такие квартиры?
Партнерский материал
Первый среди лучших
Башня II в самом продаваемом премиальном проекте Neva Towers возведена под крышу
Война полов
Женская архитектура или мужская? Очень шовинистский тест
Россиянин нашел легкий способ заработать на чужом жилье
Назван необходимый для спокойного обслуживания ипотеки доход
Ставший бомжом Шура рассказал о попытке взлома квартиры
Рассчитана доступность квартир в Москве для приезжих
Все материалы