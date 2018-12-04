Отказ от выплат по ипотеке предложили узаконить

Банк России выступил с предложением разрешить оказавшимся в сложной жизненной ситуации ипотечным заемщикам на время приостанавливать выплаты по кредитам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя председателя ЦБ Сергея Швецова.

«Мы предлагаем, чтобы стандарт ипотеки включал опцион для гражданина временно отказаться от выплаты по ипотечному кредиту», — сказал Швецов, добавив, что в России участились случаи смены работы гражданами 30-35 лет. Часто это происходит не по воле самих сотрудников, а из-за сокращений или по причине закрытия предприятий, уточнил зампред ЦБ.

Такие сотрудники гарантированно находят работу за срок от трех до шести месяцев, подчеркнул Швецов. Озвученная чиновником инициатива предусматривает разрешать таким гражданам в одностороннем порядке временно приостанавливать выплаты по ипотеке. Ту же норму предлагается распространить на россиян, попавших в несчастный случай или получивших временную нетрудоспособность из-за болезни.

Банк при этом не понесет потерь, поскольку срок ипотеки удлинится, а Центробанк не будет этот относить подобные кредиты к просроченным, отметил Швецов.

Инициатива Центробанка предполагает сделать такую возможность однократной для заемщика, однако в дальнейшем регулятор не исключает введение и варианта с многократной отсрочкой.

Ранее аналитики «Дом.рф» поделились статистикой, по которой октябрь 2018-го оказался месяцем с самым большим объемом выдачи ипотеки. За месяц было выдано 141,3 тысячи кредитов на сумму в 299,8 миллиарда рублей. «Это рекордный месячный объем выдачи (...) за всю историю развития рынка ипотеки в России», — подчеркнули в «Дом.рф».

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