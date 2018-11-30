Российская молодежь влезла в долги из-за жилья

В третьем квартале 2018 года вырос средний размер ипотечного кредита в России, в особенности, среди молодых заемщиков. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Средний размер кредита у россиян младше 25 лет за год вырос на 17,6 процента, до уровня в 1,78 миллиона рублей, подсчитали в НБКИ. Заемщики в возрасте 25-29 лет увеличили средний размер кредита на 14,3 процента, россияне 30-39 лет — на 9,5 процента.

В среднем по стране показатель увеличился на 10,2 процента и достиг 2,19 миллиона рублей.

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«Ипотечное кредитование растет как по количеству и суммам выдаваемых кредитов на покупку жилья, так и по их среднему размеру, — прокомментировал тенденцию генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — При этом на рост среднего размера ипотечных кредитов для заемщиков моложе 30 лет, помимо прочего, влияют недостаточные накопления, позволяющие претендовать только на минимальные значения первоначального взноса. Что, в свою очередь, ведет к максимальному увеличению тела предоставляемого кредита».

Ранее руководитель аналитического центра «Дом.рф» Михаил Гольдберг обнародовал данные, согласно которым платежная дисциплина российских заемщиков находится на исторически высоком уровне. По словам эксперта, доля «плохой» (с задержками по платежам в 90 дней и более) ипотеки в октябре 2018-го составила 1,9 процента. Еще два года назад этот показатель равнялся примерно трем процентам, в 2010-м — семи процентам, подчеркнул аналитик.

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