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В России начался бум рискованной ипотеки

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Доля ипотечных займов с низким первоначальным взносом превысила 45 процентов всего объема выдачи. Об этом сообщается в материалах компании «НДВ-Супермаркет недвижимости» (есть в редакции «Ленты.ру»).

До конца года показатель может вырасти до 50 процентов, уточняют в компании. Причиной такой динамики стало стремление небольших, преимущественно региональных, банков не допустить оттока клиентов.

«У российских банков из топ-10 практически нет ипотечных программ, позволяющих оформить жилищный кредит с первоначальным взносом менее 15 процентов, — поясняет Ирина Туманова, руководитель отдела ипотеки и кредитов НДВ. —
В условиях растущих ставок некоторые кредитные организации стараются идти навстречу клиентам, смягчая условия выдачи ипотеки. Клиент, не готовый оплатить хотя бы 15 процентов покупки, крупными банками априори расценивается как дефолтный (...) Региональные банки (...) могут давать [ипотеку] чуть ли не с нулевым первоначальным взносом, как им еще конкурировать с первой десяткой?»

Доля наиболее рискованных жилищных займов — с первоначальным взносом менее одной десятой стоимости квартиры — в последние годы выросла в общем объеме выдачи и достигает 7 процентов, добавляет Туманова.

В октябре 2018 года Банк России повысил коэффициент риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом менее 20 процентов от стоимости приобретаемой квартиры. «Принимаемые меры направлены на обеспечение устойчивого развития ипотечного сегмента», — отметили в ЦБ.

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