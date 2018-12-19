Ипотека ушла в минус

В ноябре 2018-го спрос на жилье в новостройках Москвы увеличился на шесть процентов, а в сравнении с ноябрем 2017-го — на 58 процентов. При этом число сделок с привлечением ипотеки сократилось за месяц на 15 процентов, говорится в материалах компании «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, в ноябре в столичных новостройках было заключено 8,8 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) на покупку квартир. Еще 2,1 тысячи ДДУ были зарегистрированы на нежилые помещения. На рынке ипотеки отмечено снижение спроса: в последнем осеннем месяце в Москве было привлечено 8,6 тысячи ипотечных кредитов на покупку жилья — на 15 процентов меньше, чем в октябре.

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«Основной причиной замедления ипотечного рынка в ноябре стал эффект высокой базы октября, когда было зарегистрировано 10 тысяч сделок, — полагают в «Метриум». — В сентябре банки начали повышать ставки по ипотеке, что создало ажиотаж среди потенциальных покупателей жилья. Они поспешили оформить кредиты, которые отразились в аномально высокой статистике сделок в октябре. По-видимому, в ноябре ажиотажные настроения пошли на убыль».

Эксперты также указывают, что «потушить» рынок ипотеки могло повышение ставок по кредитам, а также быстрый рост цен на жилье.

В начале декабря текущего года Банк России выступил с предложением разрешить оказавшимся в сложной жизненной ситуации ипотечным заемщикам на время приостанавливать выплаты по кредитам. Ту же норму предлагается распространить на россиян, ставших жертвами несчастного случая или получивших временную нетрудоспособность из-за болезни.

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