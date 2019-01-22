Выдача ипотеки в Москве резко подскочила

Управление Росреестра по Москве зафиксировало значительный рост выдачи ипотечных кредитов в регионе. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

В декабре 2018-го в регионе было зарегистрировано 9,476 тысячи договоров ипотечного кредитования, это на десять процентов больше итогов ноября.

За весь 2018 год в столице было выдано 90,64 тысячи ипотечных кредитов. Таким образом за год объем выдачи вырос на 66 процентов, или в 1,7 раза к итогам 2017-го.

Общее число сделок со столичным жильем также заметно выросло за год. «Сохранилась положительная динамика по регистрации прав на столичную недвижимость и сделкам с ней, — прокомментировал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. — Отмечен значительный рост на рынке долевого строительства жилой недвижимости, а также увеличилось число договоров купли-продажи жилья».

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По сообщению Росреестра, в 2018 году в Москве было зарегистрировано 79 648 договоров долевого участия, это на 47 процентов больше, чем годом ранее.

В декабре 2018-го аналитики компании «НДВ-Супермаркет недвижимости» высказали свою обеспокоенность ростом количества ипотечных займов с низким первоначальным взносом. По их статистике, доля таких кредитов превысила 45 процентов всего объема выдачи. В компании не исключают дальнейшего роста показателя.

Коэффициент риска по ипотечным кредитам с первым взносом менее 20 процентов был в октябре 2018 года повышен ЦБ РФ со 150 до 200 процентов. Представители Центробанка объяснили такую меру необходимостью устойчивого развития рынка жилищного кредитования.

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