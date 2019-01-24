Ипотека пробила психологическую отметку

К началу 2019 года средний размер выдаваемых в России кредитов на приобретение жилья достиг 2,05 миллиона рублей, перешагнув через психологический двухмиллионный рубеж. Об этом свидетельствуют материалы «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), поступившие в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, год назад, в декабре 2017-го, россияне в среднем занимали на покупку недвижимости по 1,86 миллиона рублей.

В совокупности за прошлый 2018-й в стране было выдано 1,34 миллиона ипотечных кредитов на общую сумму более 2,74 триллиона рублей, подсчитали в ОКБ. Для сравнения: в 2017-м аналогичные показатели составляли 996,9 тысячи и 1,86 триллиона рублей. Таким образом, за год денежные объемы ипотечного кредитования выросли на 48 процентов.

В январе 2019-го российские банки начали поднимать ставки по кредитам на жилье. При этом Герман Греф, глава крупнейшего игрока ипотечного рынка — Сбербанка, 23 января заявил, что уменьшения ставок по жилищным займам можно ожидать к концу текущего года.

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