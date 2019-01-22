Любителям кредитов усложнили жизнь

Наличие действующих или погашенных микрозаймов влияет на получение банковского кредита. Об этом сообщило бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс», исследование которого приводит «Коммерсантъ».

Для большинства банков наличие у будущего заемщика микрокредита в кредитной истории приводит к снижению возможностей на получение кредитов. Для более крупных займов, таких как ипотека и автокредит, эта тенденция действует в еще большей мере, отмечают в «Эквифакс».

Наличие кредитной истории в МФО не может являться основной причиной для отказа, но может учитываться при принятии решения банком. Более благоприятным случаем считается отсутствие кредитной истории у клиента в принципе. Однако для небольших займов действует обратный принцип — получить положительный ответ в таком случае сложнее тем, у кого отсутствует кредитный опыт вообще.

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Исполняющий обязанности генерального директора Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Николай Мясников пояснил, что причина заключается в низком официальном доходе, отсутствии трудоустройства, плохой кредитной истории клиентов МФО. «При этом средняя сумма займа МФО составляет около восьми тысяч рублей. Если речь идет об ипотеке или автокредите, то очевидно, что банки заинтересованы прежде всего в платежеспособных клиентах», — отметил он. Некоторые банки автоматически отказывают таким заемщикам.

Опасения банков касательно кредитоспособности россиян не беспочвенны. Так, в октябре 2018 года Объединенное кредитное бюро сообщало о том, что за первую половину 2018 года резко увеличилось количество просроченных микрозаймов. Рост составил 32,5 процента, а доля просроченных микрокредитов оценивается в 26,5 миллиарда рублей.

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