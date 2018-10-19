Россияне перестали возвращать микрозаймы

В первой половине 2018 года в России резко выросло количество просроченных микрозаймов, следует из данных Объединенного кредитного бюро, которые приводят «Известия».

Количество просроченных микрозаймов за первые шесть месяцев 2018-го выросло на 32,5 процента — до 26,5 миллиарда рублей.

Материалы по теме Тратят и не плачут Почему россияне понабрали кредитов и не торопятся их отдавать

По статистике, около 80 процентов клиентов микрофинансовых организаций и микрокредитных компаний (МФО и МКК соответственно; различаются минимальным размером капитала и правом принимать вклады у населения) имеют по два просроченных долга. Только 20-40 процентам из них удается вернуться в график платежей.

Собеседники газеты связывают ситуацию с падением доходов населения и недостаточно жесткими требованиями, которые МФО и МКК предъявляют к заемщикам.

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, за первое полугодие 2018-го процедуру банкротства начали 30,3 тысячи человек, что на 47 процентов больше аналогичного показателя в прошлом году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!