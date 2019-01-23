Ипотечным ставкам предрекли снижение

Уменьшения ставок по кредитам на приобретение жилья можно ожидать к концу 2019 года. Такой прогноз озвучил журналистам глава банка Герман Греф в ходе проходящего в швейцарском Давосе Всемирного экономического форума, передает РИА Новости.
В обозримом будущем Сбербанк не планирует менять ставки по ипотеке, заявил Греф, добавив, что их динамика будет определяться темпами инфляции и показателем учетной ставки Центрального банка.
«По моим личным ощущениям, инфляция во второй половине года должна стабилизироваться уже, — сообщил руководитель Сбербанка. — Мой личный прогноз, что к концу года в целом ставки могут пойти вниз и по ипотеке в том числе. Но как будет складываться макроэкономика, пока тяжело загадывать».
Сбербанк с 14 января текущего года повысил ставки по главным ипотечным продуктам на один процентный пункт. Повышение не затронуло только льготные категории кредитов.