Сбербанк повысил ставку по ипотеке

Государственный Сбербанк с 14 января повысил ставки по главным ипотечным продуктам на один процентный пункт. Об этом говорится в сообщении на сайте крупнейшего банка страны.

Повышение не затронуло только льготные категории продуктов, а именно «Военную ипотеку» и «Ипотеку с господдержкой для семей с детьми». Как сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации, на один процентный пункт вырастет ставка по ипотеке с первоначальным взносом более 20 процентов, а на 1,2 процентного пункта — для кредитов с первоначальным взносом менее 20 процентов от суммы.

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«Изменение процентных ставок является следствием адаптации к текущим рыночным условиям после увеличения ключевой ставки ЦБ, изменения коэффициента риска, а также общей макроэкономической ситуации», — заявил представитель банка.

Крупнейшие банки страны начали повышать ставку по ипотечным кредитам с 2019 года. Основные причины роста ставок по кредитам — повышение ключевой ставки Центральным банком, а также ужесточение нормативов к банкам по достаточности капитала, вызванное ипотечным бумом в России.

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