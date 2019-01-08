Рынок жилья захватили Девы и Водолеи

Наибольшее число сделок по приобретению жилой недвижимости в Москве в прошедшем 2018-м заключали люди, родившиеся под знаками Девы и Водолея. Об этом говорится в материалах агентства «Бон Тон» (имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру»).
Первые купили более 14 процентов от общего числа квартир, вторые — около девяти процентов. Минимальное число покупок — порядка трех процентов — пришлось на Львов. Козероги в 2018-м купили почти девять процентов столичных квартир, доля других знаков составила от трех до 8,6 процента, подсчитали риелторы.
По доле кредитных покупок лидируют также Девы — они в 2018-м сформировали порядка 15 процентов сделок с привлечением ипотеки. На втором месте — Близнецы (чуть более девяти процентов ипотечных сделок). Третья позиция досталась Тельцам (девять процентов). Наименее востребованной ипотека оказалась у родившихся под знаками Льва и Весов
В конце декабря стало известно, что жилая недвижимость в России в 2018 году стала продаваться быстрее. По данным аналитиков, в среднем с момента размещения в интернете объявления о продаже квартиры до его снятия с публикации проходит восемь месяцев, или 231 день. В 2017-м средний срок экспозиции объектов был почти на две недели больше — 246 дней.