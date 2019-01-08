Рынок жилья захватили Девы и Водолеи

Наибольшее число сделок по приобретению жилой недвижимости в Москве в прошедшем 2018-м заключали люди, родившиеся под знаками Девы и Водолея. Об этом говорится в материалах агентства «Бон Тон» (имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру»).

Первые купили более 14 процентов от общего числа квартир, вторые — около девяти процентов. Минимальное число покупок — порядка трех процентов — пришлось на Львов. Козероги в 2018-м купили почти девять процентов столичных квартир, доля других знаков составила от трех до 8,6 процента, подсчитали риелторы.

Материалы по теме Ноль без палочки Что на самом деле означают цифры на дверях квартир

По доле кредитных покупок лидируют также Девы — они в 2018-м сформировали порядка 15 процентов сделок с привлечением ипотеки. На втором месте — Близнецы (чуть более девяти процентов ипотечных сделок). Третья позиция досталась Тельцам (девять процентов). Наименее востребованной ипотека оказалась у родившихся под знаками Льва и Весов

В конце декабря стало известно, что жилая недвижимость в России в 2018 году стала продаваться быстрее. По данным аналитиков, в среднем с момента размещения в интернете объявления о продаже квартиры до его снятия с публикации проходит восемь месяцев, или 231 день. В 2017-м средний срок экспозиции объектов был почти на две недели больше — 246 дней.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!