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Квартиры в России стали продаваться быстрее

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Жилая недвижимость в России в 2018 году стала продаваться быстрее. Об этом говорится в сообщении сервиса «Яндекс.Недвижимость», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков «Яндекса», в среднем с момента размещения объявления о продаже квартиры на портале до его снятия с публикации проходит восемь месяцев, или 231 день. В 2017-м средний срок экспозиции объектов был почти на две недели больше — 246 дней.

В Москве в 2018-м квартиры ждали своих покупателей чуть дольше — восемь с половиной месяцев, а в Санкт-Петербурге меньше — семь с половиной месяцев. При этом колебания цен в столице намного больше, чем во всех других регионах, отмечают в «Яндексе»: продавцы жилья готовы были уступить 1,7 миллиона рублей или прибавить 1,6 миллиона рублей в среднем. По России и Санкт-Петербургу эти показатели скромнее: снижение и повышение цен колебались вокруг отметок 500-600 тысяч рублей.

В ноябре был назван район Москвы с самым дешевым жильем — таковым оказалось расположенное в нескольких десятках километров от МКАД Крюково. Квадратный метр новых квартир здесь в среднем оценивается в 83,3 тысячи рублей.

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