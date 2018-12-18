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В Москве заметили рост цен на старые квартиры

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Уходящий 2018 год стал поворотным на вторичном рынке жилья Москвы: впервые с 2014-го в городе зафиксирован рост стоимости предложения неновых квадратных метров. Об этом говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По подсчетам аналитиков, с начала года московская «вторичка» в среднем подорожала на 11 процентов. Спрос на нее увеличился на 15 процентов. «Рекордным месяцем по притоку покупателей на рынок стал октябрь, когда количество авансов (внесенных покупателями — прим. "Ленты.ру") возросло на 20 процентов относительно того же месяца 2017 года, а по сравнению с нынешним сентябрем и вовсе увеличилось на 38 процентов», — отмечают в «ИНКОМ».

Наиболее востребованными в 2018-м стали квартиры стоимостью от пяти до десяти миллионов рублей, выяснили эксперты, — их выбрал 51 процент покупателей. «Рост спроса мог быть еще более ощутимым, если бы не последствия внешнеполитической нестабильности и напряженная экономическая ситуация в стране», — подчеркивают аналитики.

В 2019-м они не ждут дальнейшего увеличения спроса на объекты вторичного рынка: покупательский интерес будет сдерживаться рисками ослабления рубля, роста ставок по ипотеке и отсутствием роста реальных доходов населения.

В начале ноября стало известно, что в Москве формируется дефицит предложения вторичного жилья.

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