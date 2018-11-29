Назван район Москвы с самым дешевым жильем

В тройку самых дешевых районов Москвы по ценам на жилье в новостройках вошли Северный, Некрасовка и Крюково. Такие данные содержатся в материалах аналитиков Est-a-Tet (есть в редакции «Ленты.ру»).

Дешевле всего — 83,3 тысячи рублей — «квадрат» первичной недвижимости, по данным компании, стоит в районе Крюково. Второе и третье места заняли районы Северный и Некрасовка с показателями в 84,9 и 92 тысячи рублей за метр соответственно.

Относительно низкая цена единицы площади в новостройках отмечается также в столичных районах Метрогородок, Солнцево, Люблино и Южное Бутово. Минимумы в этих локациях находятся в пределах 107-111,8 тысячи рублей за метр.

Рейтинг районов по минимальной стоимости лота несколько отличается от вышеприведенного, добавляют в компании.

«Минимальный бюджет предложения зафиксирован в районе Северный, где за 2,5 миллиона рублей можно приобрести студию площадью 26,2 квадратного метра», — отмечает Наталья Бланкова, руководитель отдела аналитики и проектного консалтинга Est-a-Tet.

На втором месте по данному показателю оказался район Крюково, где самая дешевая студия в новостройке выставлена на продажу за 2,8 миллиона рублей. Люблино, Южное Бутово и Солнцево также вошли в пятерку с минимальными бюджетами покупки в 3,2 миллиона, 3,5 и 3,8 миллиона рублей соответственно.

Ранее эксперты портала «Мир Квартир» проанализировали предложение жилья на первичном и вторичном рынках Москвы в ноябре 2018-го. По их данным, самая дешевая квартира месяца предлагается в Зеленоградском округе столицы. Это 15-метровая студия на первом этаже одной из городских двенадцатиэтажек. Стоимость лота составляет 1,6 миллиона рублей.

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