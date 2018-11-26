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Российскому рынку недвижимости предрекли обвал

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По итогам 2018-го объем инвестиций в коммерческую недвижимость России снизится в разы, говорится в сообщении компании Cushman & Wakefield, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Согласно прогнозу аналитиков, по результатам текущего года инвесторы потратят на коммерческие объекты в России 1,2 миллиарда евро — против четырех миллиардов в 2017-м. За январь — сентябрь объем вложений составил 0,7 миллиарда евро. При этом эксперты ожидают некоторого улучшения ситуации в 2019-м. «Если в прошлом году чистый отток иностранных инвестиций составил 0,8 миллиарда евро, то по итогам трех кварталов текущего года чистый отток составил лишь девять миллионов. Это означает, что выход иностранных инвесторов с рынка фактически завершен. В связи с этим ожидается оживление инвестиционной активности в 2019 году», — отмечается в сообщении.

Всего, по данным Cushman & Wakefield, в январе — сентябре инвесторы вложили в коммерческую недвижимость Центральной и Восточной Европы 7,4 миллиарда евро. Наибольшая доля средств была потрачена на польские объекты. «Польша традиционно занимает первое место в регионе по объему инвестиций, Чехия и Венгрия демонстрируют устойчивые показатели, а Россия — возможности на перспективу. Наиболее активные сегменты рынка для инвестиций в регионе — офисная и торговая недвижимость», — уточняют аналитики.

В середине октября стало известно, что объем вложений в объекты недвижимости, расположенные по всему миру, в текущем году впервые в истории превысил рекордные 1,8 триллиона долларов.

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