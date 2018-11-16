Российскому рынку недвижимости предрекли засилье азиатов

В 2019 году доля иностранных инвесторов на российском рынке недвижимости может заметно увеличиться, говорится в материалах компании Knight Frank, предоставленных редакции «Ленты.ру».

По прогнозам аналитиков, львиная доля зарубежных инвестиций поступит от компаний из Азии. Пока же на рынке лидируют российские государственные компании — по итогам трех кварталов 2018-го они инвестировали в отечественные объекты недвижимости 26 процентов от общего объема вложений.

Всего за январь-сентябрь сумма инвестиций в недвижимость составила 104,7 миллиарда рублей — почти на семь процентов ниже прошлогодних показателей за аналогичный период. Эксперты Knight Frank ожидают, что по итогам 2018 года объем инвестиций в российскую недвижимость достигнет 250 миллиардов рублей.

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«В 2019 году интерес иностранных инвесторов к сектору недвижимости РФ будет преимущественно определяться макроэкономическими факторами, в частности, возможными санкционными ограничениями и курсом национальной валюты, — прогнозируют аналитики. — Качественный рост спроса со стороны иностранных инвесторов обусловлен в большей степени перспективами полной или частичной отмены санкций. В текущих условиях большую активность будут проявлять инвесторы из Азии. Мы также предвидим увеличение инвестиционных сделок с участием репатриируемого капитала».

Доля иностранцев на рынке недвижимости уже возросла — с 15 процентов в 2017-м до 19 процентов в текущем году, уточняется в материалах Knight Frank.

По наблюдениям экспертов, наиболее востребованным сегментом недвижимости у инвесторов является офисный, на долю которого в 2018-м пришлось 43 процента от общего объема инвестиций. Следом идет торговый сегмент (29 процентов вложений). На третьем месте — складской рынок с долей в 15 процентов.

Ранее в ноябре аналитики другой консалтинговой компании — CBRE — заявили, что в 2018 году объем инвестиций в недвижимость России может составить четыре миллиарда долларов. В 2019-м этот показатель увеличится, предположили они.

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