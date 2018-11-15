Российская недвижимость привлечет четыре миллиарда долларов

В 2018 году объем инвестиций в недвижимость России может составить четыре миллиарда долларов, говорится в материалах консалтинговой компании CBRE, имеющихся в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, за три квартала текущего года наибольшую долю — 31 процент — денег инвесторы вложили в участки под жилищное строительство, расположенные на территории России. В сумме на землю было потрачено 660 миллионов долларов.

Объем инвестиций в офисный сегмент за январь — сентябрь снизился в 1,6 раза по сравнению со значением за аналогичный период 2017-го и составил 440 миллионов долларов (21 процент от общего объема вложений). Доля инвестиций в торговую недвижимость сохранилась на прежнем уровне — также 21 процент.

Материалы по теме Правила самостоятельного инвестирования В чем заключается суть технологии персонального планирования

Еще 13 процентов средств инвесторы потратили на российские многофункциональные центры, 10 процентов — на склады, четыре — на гостиницы.

«Мы ожидаем, что по итогам 2018 года объем инвестиций в недвижимость России достигнет четырех миллиардов долларов, а восстановление спроса на рынках коммерческой недвижимости и умеренный экономический рост будут способствовать увеличению этого показателя в 2019-м», — прогнозируют в CBRE.

В середине октября стало известно, что объем вложений в объекты недвижимости, расположенные по всему миру, в текущем году впервые в истории превысил рекордные 1,8 триллиона долларов.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!