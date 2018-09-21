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Названа любимая страна российских покупателей зарубежной недвижимости

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Россияне по-прежнему инвестируют в зарубежную недвижимость, выбирая объекты в регионах с сильной экономикой. Самой популярной среди них страной является Кипр, свидетельствуют материалы компании Kalinka Group, поступившие в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 21 сентября.

По наблюдениям аналитиков, на кипрском рынке недвижимости российский спрос распределился между инвестициями в девелопмент, жилую недвижимость для сдачи в аренду и покупками с целью получения европейского паспорта.

«Доходность крупных кипрских инвестиционных проектов достигает 30-40 процентов годовых. Такие цифры реальны при инвестировании в строительство на нулевом цикле, а также при покупке больших площадей в проекте», — отмечается в предоставленных материалах.

На втором месте по популярности среди россиян — Великобритания, где они покупают как жилье, так и коммерческие помещения — магазины и офисы.

Третьей в числе фаворитов россиян стала Германия: в этой стране они приобретают земельные участки для девелопмента, коммерческую недвижимость, парковки.

«Традиционно востребованной остается европейская курортная недвижимость. 12 процентов (от общего объема российских инвестиций в объекты за рубежом — прим. "Ленты.ру") поделили такие направления, как Испания и Франция, где в основном приобретались квартиры и виллы на побережье для проживания. В Испании инвесторов привлекает возможность получения golden visa — вида на жительство при покупке недвижимости на сумму от 500 тысяч евро», — пояснили в Kalinka.

Ранее, в апреле 2018-го, были названы страны с наиболее ценным гражданством. Первое место рейтинга заняла Франция, второе — Германия. В первую десятку также попали Исландия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия, Италия, Ирландия, Швейцария и Австрия (восьмую и девятую позиции разделили по две страны). Россия показала лучший результат среди стран СНГ.

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