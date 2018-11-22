Москве пообещали скачок цен на жилье

В первом квартале 2019-го средние цены в московских новостройках могут вырасти на десять процентов, говорится в сообщении концерна «КРОСТ», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По мнению аналитиков, увеличению стоимости жилья будут способствовать инфляция, ослабление рубля, подорожание нефти и внутренняя ситуации на рынке недвижимости: «вымывание» наиболее дешевых предложений и ужесточение правил ведения строительной деятельности.

Как отмечается в сообщении, за январь — ноябрь 2018 года средняя стоимость квадратного метра новостроек в Москве выросла на девять процентов, до 201 тысячи рублей. «Максимальный рост — на 4,8 и 5,3 процента — произошел в сентябре-октябре, что стало следствием скачка курса доллара и цены на нефть месяцем ранее», — утверждают эксперты.

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«Ослабление рубля послужило спусковым крючком для активизации спроса и корреляции цен на жилье, — поясняют в "КРОСТ". — Курс напрямую влияет на стоимость не столько жилья, сколько всего остального: еды, одежды, топлива, коммунальных услуг, то есть на общий уровень инфляции. Кроме того, именно в эти дни Центробанк впервые за год повысил ключевую ставку, как следствие выросла и ипотека».

Кроме того, указывают аналитики, цену квадратного метра подталкивают вверх и пессимистические ожидания участников рынка: ставки по кредитам растут, дешевые лоты быстро раскупаются, что увеличивает среднюю стоимость предложения.

В середине сентября текущего года руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко, напротив, прогнозировал скорый обвал цен на жилье в Москве. По его мнению, к концу 2021-го квартиры в столице подешевеют на 15-20 процентов относительно показателей 2018-го.

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