В Москве заметили бум продаж дорогого жилья

В третьем квартале 2018 года спрос на жилье в элитных новостройках Москвы удвоился по сравнению с показателем за аналогичный период 2017-го, говорится в сообщении компании «Метриум», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По подсчетам аналитиков, в совокупности за три месяца в высокобюджетные комплексы покупатели вложили 19 процентов всех средств, потраченных на рынке долевого строительства. Всего в третьем квартале по договорам долевого участия было продано более 150 элитных столичных квартир и апартаментов.

Несмотря на рост числа сделок, средняя стоимость приобретенных элитных квартир и апартаментов в основном снизилась, отмечают в «Метриум». Так, бюджет покупки элитной квартиры сократился за год со 110 миллионов до 101 миллиона, элитных апартаментов — с 34 миллионов до 32 миллионов рублей.

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«Элитный сегмент аккумулирует объем средств, сопоставимый с половиной инвестиций дольщиков в московские новостройки массового сегмента, хотя предложение объектов в нем в шесть раз меньше, — подчеркивают эксперты. — Это свидетельствует о том, что представления о стагнации в элитном сегменте и расцвете комфорт-класса несколько искажают действительность. По мере увеличения предложения в элитном и премиум-классе этот сегмент будет привлекать еще больше средств покупателей».

Ранее, 2 ноября, стало известно, что Москва попала в десятку городов мира с быстро дорожающим элитным жильем, заняв в списке восьмое место. За год к октябрю 2018-го дорогостоящая столичная недвижимость выросла в цене в среднем на семь процентов.

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