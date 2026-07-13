В Голливуде снимут новую версию «Кошмара на улице Вязов»

Продюсер «Варвара» начал разработку ремейка культового хоррора «Кошмара на улице Вязов»

В Голливуде готовят новую версию классического хоррора «Кошмар на улице Вязов». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

По информации источника, студия Paramount Pictures приобрела права на экранизацию оригинального сценария фильма 1984 года. Судя по всему, предстоящий проект будет прямым ремейком картины Уэса Крэйвена.

«Мы ждем возможности представить новому поколению обновленную версию фильма. Мы знаем, что Уэс был бы в восторге, увидев, как ужасы занимают свое законное место в культурном каноне», — заявила вдова Крейвена Ии Лабунки.

Детали нового варианта не раскрываются, но проект описывается словами «действие в мире "Кошмара на улице Вязов"».

Ранее режиссеры Илья Хотиненко и Владимир Карабанов сняли фильм «Чучело», являющийся переосмыслением одноименной культовой картины Ролана Быкова.