Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
21:18, 13 июля 2026Культура

В Голливуде снимут новую версию «Кошмара на улице Вязов»

Продюсер «Варвара» начал разработку ремейка культового хоррора «Кошмара на улице Вязов»
Андрей Шеньшаков

Фото: Steve Slocomb / Getty Images

В Голливуде готовят новую версию классического хоррора «Кошмар на улице Вязов». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

По информации источника, студия Paramount Pictures приобрела права на экранизацию оригинального сценария фильма 1984 года. Судя по всему, предстоящий проект будет прямым ремейком картины Уэса Крэйвена.

«Мы ждем возможности представить новому поколению обновленную версию фильма. Мы знаем, что Уэс был бы в восторге, увидев, как ужасы занимают свое законное место в культурном каноне», — заявила вдова Крейвена Ии Лабунки.

Детали нового варианта не раскрываются, но проект описывается словами «действие в мире "Кошмара на улице Вязов"».

Ранее режиссеры Илья Хотиненко и Владимир Карабанов сняли фильм «Чучело», являющийся переосмыслением одноименной культовой картины Ролана Быкова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Каллас сделала неожиданное признание о российской рыбе
    Россиянка превратила дом в приют для 80 кошек и напала с бритвой на волонтеров
    Раскрыто число ежемесячно мобилизуемых украинцев
    В Голливуде снимут новую версию «Кошмара на улице Вязов»
    Сидни Суини призвали прийти к Богу из-за чрезмерно откровенной съемки
    В Минпросвещения опровергли рекомендации по цвету одежды для детей
    Табличка саммита «коалиции желающих» упала в момент прибытия Зеленского
    При очередном ударе ВСУ по Старобельску погиб человек
    Дети нашли чемодан с разлагающимся телом во время «охоты на плюшевых мишек»
    Названы самые вредные виды алкоголя
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok