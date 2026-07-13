В Минпросвещения опровергли рекомендации по цвету одежды для детей

В Минпросвещения опровергли рекомендации по сладостям и цвету одежды для детей

В Министерстве просвещения России заявили, что не разрабатывали и не утверждали никаких методических рекомендаций, связанных с выбором цветов одежды или другими бытовыми вопросами, касающимися детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ведомство не давало официальных заявлений по темам, активно обсуждаемым в информационном пространстве в последнее время. Приписываемые министерству инициативы являются некорректной интерпретацией либо недостоверной информацией», — отмечается в заявлении.

В Минпросвещения пояснили, что вопросы здорового питания, соблюдения гигиенических норм и рекомендаций по внешнему виду относятся к компетенции профильных ведомств.

Ранее в Минпросвещения назвали неадекватным употребление мармеладок в виде червей. Письмо соответствующего содержания ведомство разослало регионам.